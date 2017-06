Britische Torys in Umfrage nur noch ganz knapp vor Labour

Der Vorsprung der britischen Konservativen vor der oppositionellen Labour-Partei ist einer Umfrage zufolge auf einen Prozentpunkt zusammengeschrumpft.

In der Erhebung des Institutes Survation für die Zeitung „Mail on Sunday“ kommen die Tories auf 40 Prozent, während die Sozialdemokraten um Parteichef Jeremy Corbyn mit 39 Prozent rechnen können. Im Mai lag der Vorsprung der Konservativen in der gleichen Umfrage noch bei zwölf Punkten. Gewählt wird am Donnerstag.

Torys könnten absolute Mehrheit verlieren

May wollte sich mit Neuwahlen eigentlich eine größere Mehrheit im Parlament verschaffen und sich für die Brexit-Verhandlungen den Rücken stärken lassen. Nun läuft sie manchen Demoskopen zufolge Gefahr, sogar die absolute Mehrheit zu verlieren.

Allerdings sind sich die Experten uneins: So gibt es auch Modelle, nach denen die Konservativen zahlreiche Abgeordnete hinzugewinnen könnten.