Attacken mit Auto und Messern

London ist in der Nacht auf Sonntag von mehreren vermutlich miteinander in Verbindung stehenden Angriffen erschüttert worden. Auf der London Bridge raste ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern. Zugleich gab es Berichte von Messerattacken am nahe gelegenen Borough Market. Laut britischen Medien kamen mehrere Menschen bei den Angriffen ums Leben. Wie viele Menschen tatsächlich getötet und verletzt wurden, war zunächst aber ebenso unklar wie die Zahl der Täter und der Hintergrund der Taten. Die Polizei sprach jedoch bereits von einem „terroristischen Vorfall“.

Lesen Sie mehr …