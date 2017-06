Polizei erschießt drei Angreifer

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien ist London erneut Ziel eines Anschlags geworden. Auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt raste ein Lieferwagen am Samstagabend in eine Menschenmenge, anschließend stachen die Angreifer in einem nahen Ausgehviertel wahllos auf Passanten ein. Mindestens sechs Menschen wurden getötet und mindestens 30 weitere verletzt. Die Polizei erschoss drei Angreifer.

