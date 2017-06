Weiterer Terrorverdächtiger in Manchester festgenommen

Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Das meldete die Behörde in der Nacht auf heute auf Twitter. Damit befinden sich derzeit zwölf Menschen in Verbindung mit der Attacke in Untersuchungshaft.

Vor knapp zwei Wochen hatte der Attentäter Salman Abedi bei einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit einer Bombe getötet und Dutzende weitere verletzt.