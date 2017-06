Berlin: Debatte über Kuppelkreuz auf Stadtschloss

Die Debatte um das geplante Kuppelkreuz auf dem wiedererrichteten Berliner Stadtschloss hält weiter an. Am Wochenende meldete sich in der Zeitung „Welt“ der Architekt des Stadtschlosses, Franco Stella, zu Wort. Der Architekt hält eine Tilgung des Kuppelkreuzes aus seinem Entwurf für „inakzeptabel“.

