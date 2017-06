Deutsche Urlauberkinder aus Wald gerettet

In Lingenau im Bregenzerwald in Vorarlberg mussten in der Nacht drei deutsche Urlauber - ein Kind und zwei Jugendliche - aus alpiner Notlage in einem steilen Waldstück gerettet werden. Für sie gab es kein Weiterkommen, nachdem der Regen eingesetzt hatte.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at