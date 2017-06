Sechs Österreicher aus Lignano verbannt

Die „Aktion scharf“ der Polizei in Lignano gegen Alkoholexzesse junger Österreicher am Pfingstwochenende zeigt Resultate. Gegen sechs Österreicher wurde wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung ein Bann verhängt. In den nächsten zwei Jahren werden sie den Badeort an der Adria nicht mehr betreten dürfen.

Der erste Bann wurde in der Nacht auf Freitag gegen zwei Grazer verhängt. Eine ähnliche Maßnahme wurde gestern gegen weitere vier Österreicher ergriffen. Einer von ihnen wurde beim Urinieren vor Minderjährigen erwischt. Alle sechs müssen sich vor der italienischen Justiz verantworten, berichtete die friaulische Tageszeitung „Il Messaggero Veneto“.

Auch Sicherheitskräfte aus Kärnten im Einsatz

Weitere 15 Österreicher wurden wegen Trunkenheit und weitere vier wegen Urinierens auf der Straße angezeigt. Fünf Österreicher mussten wegen ihrer Alkoholexzesse ins Spital eingeliefert werden. Junge Österreicher verschmutzten zudem den Strand mit Flaschen und Müll, berichtete die Zeitung.

Über 200 Polizisten, darunter auch aus Kärnten eingereiste Sicherheitskräfte, wurden für einen ruhigen Verlauf des Wochenendes eingesetzt. Jeden Abend sind bis zu elf Polizeistreifen unterwegs. Seit vielen Jahren kommt es zu Pfingsten in Lignano zu Alkoholexzessen junger Österreicher.