Anschläge an zwei Orten

Die Zahl der Todesopfer in London ist auf sieben gestiegen. Das gab die Londoner Polizeichefin Cressida Dick am Sonntagvormittag bekannt. Die drei Angreifer wurden von der Polizei erschossen. Sie waren zuerst auf der London Bridge mit einem Kleintransporter in die Menschenmenge gerast und hatten anschließend auf dem nahe gelegenen Borough Market Menschen mit Messern attackiert und getötet. Dutzende wurden verletzt, mehrere Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Die Gegend werde zwar durchsucht, doch man gehe davon aus, dass alle Attentäter tot seien, so Dick weiter.

