1.704 Dosen Energy-Drink gestohlen

Die Polizei hat gestern einen 38-jährigen Weißrussen in einer Supermarktfiliale in Wien-Brigittenau festgenommen. Der Mann soll Mitte April in derselben Filiale 1.704 Dosen Energy-Drink gestohlen haben.

