Mordfall Lucile: Vermutlich zwei Prozesse

Der 40-jährige rumänische Fernfahrer, der am Freitag im Fall der beiden getöteten jungen Frauen in Kufstein in Tirol und im deutschen Endingen verhaftet worden ist, könnte zweimal vor Gericht müssen - einmal in Deutschland und einmal in Österreich.

