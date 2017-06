French Open: Thiem kämpft um Viertelfinal-Einzug

Dominic Thiem kämpft am Sonntag in Paris um das Erreichen seines zweiten Major-Viertelfinales. Ein Jahr nach dem Halbfinale bei den French Open spielt der 23-jährige Niederösterreicher zum fünften Mal im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. In Roland Garros trifft er nun auf den Argentinier Horacio Zeballos. „Es wird ein bisserl eine Umstellung, es geht das erste Mal bei dem Turnier gegen einen Linkshänder“, erklärte Thiem, der bisher im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat.

Mehr dazu in sport.ORF.at