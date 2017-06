Betrunkener erschießt neun Menschen in russischem Dorf

Ein Betrunkener hat am Wochenende neun Menschen in einem russischen Dorf erschossen. Der Täter sei festgenommen worden, teilte die Polizei heute mit. Angaben zufolge hatte der Mann am Vortag an einer privaten Feier in Redkino 110 Kilometer nordwestlich von Moskau teilgenommen, die in ein großes Besäufnis ausartete.

Es kam zu einem Streit. Danach verließ der Mann die Feier zunächst, um später aber mit einem Jagdgewehr wieder zurückzukehren. Laut Polizei gab er mehrere Schüsse ab und tötete fünf Männer und vier Frauen. Überlebenden gelang es schließlich, die Polizei zu rufen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 45-Jährigen aus Moskau.