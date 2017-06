Motorrad: Mugello fest in italienischer Hand

Die Italiener haben heute beim Motorrad-Grand-Prix in Mugello abgeräumt. In allen drei Klassen gab es Heimsiege, in der MotoGP-Klasse setzte sich Ducati-Pilot Andrea Dovizioso in einem spannenden Rennen vor dem spanischen WM-Spitzenreiter Maverick Vinales durch. Moto2-Sieger wurde Mattia Pasini, in der Moto3-Kategorie feierte KTM-Pilot Andrea Migno seinen Premierensieg.

