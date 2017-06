Angespannte Lage in Manchester vor Benefizkonzert

Trotz des nächtlichen Terrorattentats im Zentrum von London mit mindestens sieben Toten geht am Abend das Benefizkonzert zwei Wochen nach dem Anschlag in Manchester über die Bühne. Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch - und wurden nach dem Londoner Attentat noch verschärft. Die Polizei kündigte zusätzliche Überprüfungen der Besucher an.

Der Agent von Popstar Ariana Grande, deren Konzert Ziel des Anschlags in Manchester war und die am Abend in die Stadt zurückkehrt, betonte, das „One Love Manchester“-Konzert „wird nicht nur stattfinden, es wird nun noch dringender sein“.

Gratistickets für Besucher von Grande-Konzert

Die Einnahmen des Konzerts sollen den Opfern des Anschlags und deren Angehörigen zugutekommen, bei dem 22 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt wurden. Mehr als 14.000 von insgesamt 50.000 Karten wurden für die Besucher des Konzerts am 22. Mai reserviert. Sie können das Konzert gratis besuchen.

Neben Grande werden am Abend Coldplay, Black Eyed Peas, Justin Bieber, Miley Cyrus, Take That, Katy Perry, Usher, Pharrell Williams und Marcus Mumford auftreten. Das Konzert wird von der BBC übertragen.