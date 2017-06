Fußballparty in Turin endet im Chaos

Ein lauter Knall hat gestern Abend beim Public Viewing in Turin während des Champions-League-Finales eine Massenpanik ausgelöst. 1.500 Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Ein siebenjähriger Bub schwebt in Lebensgefahr. In den Schock mischt sich nun zunehmend Wut über die Organisatoren. So soll es kaum Fluchtwege gegeben haben und Schwarzhändler sollen unbehelligt Glasflaschen verkauft haben. Bei den Einlasskontrollen wurde währenddessen nur nach gefälschten Merchandisingprodukten gesucht.

