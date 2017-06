Ariana Grande lud ein und alle kamen

Ein Staraufgebot einer neuen Popgeneration hat am Sonntagabend in einem Benefizkonzert der Opfer des Anschlags von Manchester gedacht und dabei ein nachdrückliches Zeichen gegen Terror gesetzt. Unter der Patronanz der Sängerin Ariana Grande, deren Konzert in Manchester Ende Mai zum Schauplatz eines Attentats wurde, fanden sich einige der größten Namen der Musikwelt zusammen, von Pharrell Williams über Miley Cyrus und Katy Perry bis hin zu „Veteranen“ wie Oasis und Take That. Der berührendste Moment des Abends gehörte dennoch einer jungen Schülerin, die mit Grande sang.

