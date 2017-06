Russland verliert Montenegro an die NATO

Montenegro ist ab morgen das 29. Mitglied der NATO. Militärisch ist der kleine Staat in der südöstlichen Adria eine vernachlässigbare Größe. Doch strategisch hat das westliche Militärbündnis damit auf dem Balkan einen weiteren Fuß in der Tür. Russland gefällt das weniger, nicht nur, weil Moskau seinen Einfluss in der Region schwinden sieht. Montenegro spielte für Russland und viele Russen bisher überhaupt eine spezielle Rolle - und umgekehrt.

