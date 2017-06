May will Extremismus „ausrotten“

Mit den Worten „Genug ist genug“ hat die britische Premierministerin Theresa May nach dem Terroranschlag in London vom Samstag dem radikalen Islamismus den Kampf angesagt. Sie wolle Extremismus „ausrotten“, versprach May. In der Nacht auf Montag fanden weitere Razzien statt, zwölf Personen befinden sich inzwischen in Haft. Laut einem Bericht der BBC kennt die Polizei die Namen der drei Attentäter, hielt sich vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen aber noch bedeckt.

