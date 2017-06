„Müll-Checker“ soll Salzburger online beraten

Mit einem neuen Onlineberatungssystem mit der Bezeichnung „Müll-Checker“ will die Stadt Salzburg ihren Bürger künftig bei der Müllgebühr sparen helfen. Das System existiert vorerst in einer Spielversion, in der es die Bürger testen können.

