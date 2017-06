Niederösterreicher gewannen Ötscher-Ultra-Marathon

Zwei Tage, 70 Kilometer und mehr als 3.000 Höhenmeter – das war am Wochenende die Herausforderung für etwa 400 Athletinnen und Athleten beim Ötscher-Ultra-Marathon in Lackenhof am Ötscher (Niederösterreich). Der Sieg ging an Lokalmatadore.

Mehr dazu in noe.ORF.at