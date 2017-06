AK warnt vor neuem Direktvertrieb von Energy-Drinks

Arbeiterkammer (AK) und Jugendbetreuer sind besorgt über den Einstieg von Jugendlichen in den Direktvertrieb von Getränken. Konkret seien Jugendliche von der dänischen Firma b:hip Europe angeworben worden, um Energy-Drinks in großem Stil zu verkaufen. Sie dürften das Geschäft mit größter Wahrscheinlichkeit jedoch gar nicht ausüben, so die AK.

