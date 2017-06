Vorwurf der Terrorunterstützung

Das Verhältnis zwischen dem Emirat Katar und seinen Nachbarn am Golf ist seit Langem angespannt - nun ist der Streit eskaliert. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain brachen am Montag die diplomatischen Kontakte zu Katar ab, auch Ägypten schloss sich dem Schritt an. Mehrere Nachbarländer schlossen die Grenzen. Sie werfen dem Emirat die kontinuierliche Unterstützung von Terrororganisationen vor.

