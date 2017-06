Wettlokal in Hallein überfallen

In Hallein (Salzburg) hat ein Unbekannter in der Nacht auf heute ein Wettlokal in der Innenstadt überfallen. Er konnte mit Beute in unbekannter Höhe flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

