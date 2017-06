Weiterer Anschlag „sehr wahrscheinlich“

Nach drei Terroranschlägen in Großbritannien binnen dreier Monate hat Londons Polizeichefin Cressida Dick die Bedrohung als „neue Realität“ bezeichnet. Einen weiteren Anschlag schloss sie nicht aus. Die Gefahr für die nationale Sicherheit sei weiterhin „schwerwiegend“, sagte Premierministerin Theresa May. „Das bedeutet, dass ein terroristischer Angriff sehr wahrscheinlich ist.“ Die Polizei identifizierte unterdessen die drei Attentäter, die bei der Attacke in London getötet wurden.

Lesen Sie mehr …