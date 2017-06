Acht Tote nach Explosionen in Chemiewerk in China

Bei einer Gasexplosion in einem Chemiewerk in Ostchina sind acht Arbeiter ums Leben gekommen. Neun weitere wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden berichteten. Das Unglück passierte in der Nacht auf heute in dem petrochemischen Werk Linyi Jinyu in der Lingang Wirtschaftszone der Stadt Linyi (Provinz Shandong).

Sieben Vermisste konnten im Laufe des Tages nur noch tot gefunden werden, wie die Verwaltung der Wirtschaftszone mitteilte. Ein Flüssiggastankwagen sei zuvor explodiert und habe die Ladezone in Brand gesetzt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mehrere andere Tanks mit Gas und auch Isooktan hätten dadurch Feuer gefangen.

Flammen und dichter Rauch stiegen hoch in den Himmel. Umliegende Dörfer und Betriebe mussten evakuiert werden. Bis zum Nachmittag sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Der Eigentümer des Chemiewerks sei in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Ursache des Unglücks war vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.