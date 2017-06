WM-Qualifikation: Teamspieler schieben Druck beiseite

Der Abflug zum wichtigen WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Irland in Dublin rückt immer näher, die Anspannung steigt. Trotzdem versucht man sich im Trainingscamp in Stegersbach auf die Übungen und nicht auf die Tabellensituation zu konzentrieren. Auch wenn eine Niederlage in Dublin für die WM-Aussichten fatal wäre, versucht man den Druck beiseitezuschieben. „Davon lassen wir uns auf keinen Fall beeindrucken oder verunsichern“, ist etwa Martin Harnik die Tabellensituation auf gut Österreichisch wurscht.

Mehr dazu in sport.ORF.at