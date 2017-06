Eule löste in Deutschland einen Polizeieinsatz aus

Eine Eule hat in der Nacht auf heute im schwäbischen Riedlingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten waren von einer Anrainerin alarmiert worden, die die Eulenschreie mit den Signaltönen einer Alarmanlage verwechselt hatte, wie die zuständige Polizei am Montag in Ulm mitteilte.

Der nachtaktive Raubvogel war der Polizei kein Unbekannter. Seine Schreie hatten in den vorangegangenen Nächten bereits mehrfach zu ähnlichen Einsätzen geführt.