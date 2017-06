Kurz startet seine „Österreich-Gespräche“

Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz startet morgen seine angekündigten „Österreich-Gespräche“. Die erste Gesprächsrunde in Oberdorf im Weinviertel, eine halbe Autostunde von Wien, dreht sich um das Thema „Steuersenkung“. Der Termin findet in einer örtlichen Tischlerei statt, geladen sind den Angaben zufolge 15 Vertreter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Kurz hatte am Wochenende erklärt, die Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent senken zu wollen. Das wäre eine Entlastung um rund zwölf Milliarden Euro. In der Einladung zum ersten „Österreich-Gespräch“ wird darauf verwiesen, dass 81 Prozent der KMU die steigende Steuerbelastung als das größte Problem erachten.

Zwei weitere „Österreich-Gespräche“ sind laut dem Kurz-Büro bereits fixiert: am 16. Juni in Wien zum Thema Soziales und am 20. Juni zum Thema Tourismus in Salzburg. Ziel sei ein Austausch mit Praktikern und Experten. Auf den Ergebnissen der Treffen soll dann Kurz’ Wahlprogramm aufbauen.