Tschechien nimmt keine Flüchtlinge mehr auf

Tschechien geht auf Konfrontationskurs zur EU-Kommission: Das Land werde definitiv keine Flüchtlinge mehr im Rahmen des EU-Umverteilungsprogramms aus Italien und Griechenland aufnehmen, entschied heute die Mitte-links-Regierung in Prag.

Innenminister: Quotensystem „dysfunktional“

Das tschechische Kabinett folgte damit einem Vorstoß des sozialdemokratischen Innenministers Milan Chovanec. Die Regierung habe das Quotensystem als „dysfunktinal“ bezeichnet. Außerdem habe sie die Entscheidung aufgrund der verschlechterten Sicherheitslage getroffen, so Chovanec in Anspielung auf die jüngste Terrorattacke in London.

Tschechien, auf das knapp 1.600 der 120.000 Schutzsuchenden entfallen, nahm bisher nur zwölf Personen im Rahmen des Programms auf. Das Land hatte im September 2015 ebenso wie Ungarn, Rumänien und die Slowakei gegen die EU-weiten Flüchtlingsquoten gestimmt, sich aber zunächst bereiterklärt, sie dennoch zu erfüllen. Der Quotenplan der EU sollte die stark vom Flüchtlingsansturm betroffenen Mittelmeer-Anrainer entlasten.