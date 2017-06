Sicherheit zentrales Wahlkampfthema

Nach dem Terroranschlag in London mit sieben Toten und Dutzenden Verletzten gerät die britische Premierministerin Theresa May kurz vor der Parlamentswahl zunehmend unter Druck. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte am Montag ihren Rücktritt. May versuchte sich derweil entschlossen und führungsstark zu geben. Die Polizei gab derweil die Identität von zwei der drei Attentäter bekannt - einer war den Behörden bereits bekannt und auch in einer TV-Doku zu sehen. Unterdessen wurden alle zwölf Festgenommenen ohne Anklage wieder freigelassen.

