Über WC-Loch bei Juwelier eingebrochen

Unbekannte Täter haben am Pfingstsonntag einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Stubenring in der Wiener Innenstadt verübt. Sie gelangten über ein Loch in der Wand der Toilettenanlage eines angrenzenden Restaurants in das Geschäft.

