Litauen beginnt mit Bau von Zaun an Grenze zu Kaliningrad

Litauen hat gestern mit dem Bau eines Zauns an seiner Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad begonnen. Der Bau des 45 Kilometer langen und zwei Meter hohen Grenzzauns solle bis Jahresende abgeschlossen sein, teilte das Innenministerium in Vilnius mit. Für den Bau werden 3,6 Millionen Euro veranschlagt.

Reuters/Ints Kalnins

Gegen „Schmuggel und illegale Grenzübertritte“

„Der Zaun wird Litauen helfen, Schmuggel und illegale Grenzübertritte zu bekämpfen“, sagte Ministeriumssprecher Karolis Vaitkevicius der Nachrichtenagentur AFP. „Wenn wir eine gut funktionierende Schengen-Zone haben wollen, müssen wir eine geschützte EU-Außengrenze haben“, fügte der Sprecher hinzu.

Spannungen mit Russland

Aus Kaliningrad werden häufig Zigaretten in das EU-Land Litauen geschmuggelt. Es gibt aber auch tiefer reichende Sicherheitsbedenken. Nach Einschätzung des litauischen Geheimdienstes ist Russland in der Lage, Litauen oder eines der anderen Baltenländer innerhalb von 24 bis 48 Stunden anzugreifen. Der Geheimdienst warnte überdies, dass Provokationen wie etwa Grenzübertritte während des großen russischen Militärmanövers im September im benachbarten Weißrussland „wahrscheinlich“ seien.

Das Baltikum gehörte früher zur Sowjetunion und damit zu Moskaus Einflussgebiet. Die Regierungen der baltischen Staaten sind besorgt angesichts der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014.

Der 2,8-Millionen-Einwohner-Staat Litauen führte als Konsequenz die Wehrpflicht in eingeschränkter Form wieder ein und erhöhte seinen Wehretat. Die NATO stationierte vier Bataillone in ihren Mitgliedsländern Litauen, Lettland, Estland und Polen. Russland wiederum stationierte in Kaliningrad Iskander-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.