French Open: Fitness wird für Thiem zum Trumpf

Dominic Thiem präsentiert sich bei den French Open in Paris in einem erstklassigen körperlichen Zustand. Der Österreicher hat vor dem Viertelfinal-Duell mit Novak Djokovic noch keinen Satz abgegeben. Hauptverantwortlicher für Thiems Fitness ist seit Dezember 2015 Physiotherapeut Alex Stober. Der Deutsche ist mit Thiems körperlicher Entwicklung hochzufrieden: „Langsam nimmt er wirklich Gestalt und Form an, so wie man es gerne auch sehen möchte.“ Der Erfolgslauf ist für Stober kein Zufall: „Einer, der so hart wie Dominic arbeitet, kann nur nach vorne kommen.“

Mehr dazu in sport.ORF.at