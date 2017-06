Taucher gärtnern auf Wiener Donau-Grund

Hochwachsende Wasserpflanzen bereiten Bootsfahrern und Badegästen an der Alten Donau in Wien seit Jahren Sorgen. Nun pflanzen Taucher niedrigwachsende Armleuchteralgen an, die die heimischen Arten verdrängen sollen.

