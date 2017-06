Alkolenker fuhr in Marathon-Ziel in Oberösterreich

Ein betrunkener Autofahrer ist am Pfingstwochenende bei einem Halbmarathon in Mondsee in Oberösterreich mit seinem Auto in den Zielbereich gefahren. Der Mann gefährdete dabei etliche Läufer, verletzt wurde aber niemand. Die Polizei stoppte den Lenker.

