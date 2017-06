Schweigeminute in Gedenken an Terroropfer in London

Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in London halten die Menschen in Großbritannien heute eine landesweite Schweigeminute. Ab 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) werde in allen Regierungsgebäuden Stille herrschen, teilte das Büro der Premierministerin auf seiner Website mit. Die Flaggen in der Hauptstadt sollen bis zum Abend auf halbmast bleiben.

Schon gestern Abend hatte es bei einer Mahnwache im Potters Fields Park in der Nähe des Londoner Rathauses eine Schweigeminute für die Opfer gegeben. Zahlreiche Menschen hatten Blumen am Rathaus niedergelegt.

In der Nähe - auf der London Bridge und dem Borough Market - hatten drei mutmaßliche Islamisten am Samstagabend mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Angreifer wurden von der Polizei erschossen.