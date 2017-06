Aktivisten: Fliehende Zivilisten in al-Rakka getötet

Bei einem Luftangriff der US-geführten Militärkoalition sind im syrischen al-Rakka nach Angaben von Aktivisten 21 Zivilisten getötet worden. Die Menschen seien getroffen worden, als sie auf dem Fluss Euphrat in kleinen Booten vor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fliehen wollten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Die Zahl der Todesopfer könne noch steigen, da mehrere Verletzte in kritischem Zustand seien, berichtete die Beobachtungsstelle weiter. Die oppositionsnahen Aktivisten stützen sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben kaum zu überprüfen.

Auch die Aktivistengruppe „Raqqa is Being Slaughtered Silently“ (etwa: al-Rakka wird schweigend abgeschlachtet) berichtete über den Luftangriff. Dabei seien Menschen getroffen worden, die den Fluss überqueren wollten. Zivilisten würden verstärkt versuchen, in kleinen Booten über den Euphrat zu fliehen, nachdem die beiden größten Brücken, die aus der Stadt führen, zerstört worden seien.

In der IS-Hochburg al-Rakka soll in Kürze eine Großoffensive zur Vertreibung der Dschihadisten aus der Stadt beginnen. Deswegen sind nach Koalitionsangaben bereits 200.000 Menschen aus der Stadt geflohen.