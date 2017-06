Bolivien will Atlantik-Pazifik-Zug bauen

Boliviens Staatspräsident Evo Morales will das Jahrhundertprojekt einer Zugstrecke vom Atlantik zum Pazifik bis zum Jahr 2025 Realität werden lassen. „Dieser Zug zwischen den Ozeanen wird der Panamakanal des 21. Jahrhunderts“, sagte Morales in einem Interview.

„Der Traum ist, dass er fertiggestellt wird bis 2025, wenn Bolivien 200 Jahre Unabhängigkeit feiert“, so Morales weiter. Bolivien werde die meisten Investitionen tragen, mit Hilfe Chinas und Europas.

3.750 Kilometer lange Strecke

Geplant ist eine rund 3.750 Kilometer lange Güter- und Personenverkehrstrecke vom Hafen im brasilianischen Santos am Atlantik durch das Tiefland Boliviens über die Großstadt Santa Cruz, die Anden hinauf und auf peruanischer Seite wieder hinunter zum Hafen in Ilo. So sollen lange Schiffspassagen vermieden und der Gütertransport nach Asien und Europa beschleunigt werden.

Schätzungen aus Bolivien gehen von Kosten von mindestens 13 Milliarden Euro für den „Tren Bioceanico“ aus, den Zug „zwischen den Ozeanen“. Viele Schienenstränge müssten erst noch gebaut sowie mehrere Tunnel in den Anden gebohrt werden. Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz haben bereits Interesse bekundet.