Cosby-Prozess begann mit Zeugenaussage unter Tränen

Der erste Strafprozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung hat mit der bewegenden Aussage einer Zeugin begonnen. Kelly Johnson tupfte sich beim Auftakt gestern Tränen aus dem Gesicht, als sie von einem Abend im Jahr 1996 erzählte, bei dem Cosby ihr eine Tablette verabreicht und sexuellen Kontakt mit ihr gehabt haben soll.

„Ich hatte Todesangst, irgendetwas davon zu erzählen“, sagte Johnson, die damals als Assistentin in Cosbys Agentur in Los Angeles arbeitete. Das Verfahren in Norristown im Staat Pennsylvania dreht sich um Vorwürfe der früheren Universitätsmitarbeiterin Andrea Constand und soll zwei, drei Wochen dauern.

Johnson wurde wegen ihres offenbar ähnlich gelagerten Falls als Zeugin zugelassen. Trotz der insgesamt 60 Frauen, die Cosby sexuelle Übergriffe vorwerfen, geht es im Prozess nur um die Frage, ob er sich beim Kontakt mit Constand im Jänner 2004 strafbar machte. Bei einem Schuldspruch durch die zwölfköpfige Geschworenenjury drohen dem 79-Jährigen mehrere Jahre Haft.

Mehr dazu in Riesiger Medienandrang