NHL: Nashville stürmt im Finale zu Ausgleich

Die Stanley-Cup-Finalserie in der National Hockey League (NHL) ist wieder völlig offen. Mit zwei Heimsiegen hintereinander zogen die Nashville Predators mit den Pittsburgh Penguins gleich und stellten in der „Best of seven“-Serie auf 2:2.

„Wir waren in einer schwierigen Situation“, so Predators-Goalie Pekka Rinne, der erneut eine imposante Leistung bot und 23 Schüsse abwehrte. „Wir sind nach Hause gekommen und haben mit Hilfe unserer großartigen Fans die Heimspiele gewonnen.“

