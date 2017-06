Heimischer Glücksspielmarkt stark gewachsen

Der Markt für Glücksspiel und Sportwetten ist 2016 um 3,8 Prozent gewachsen, womit sich der Trend zu höheren Wetteinsätzen fortgesetzt hat. Seit 2013 wuchsen die Bruttospielerträge (Einsätze abzüglich Gewinnausschüttungen) um 10,5 Prozent, im Vorjahr erreichten sie 1,61 Mrd. Euro. Das stärkste Plus verzeichneten Onlineanbieter, rechnete heute der Berater Kreutzer, Fischer und Partner vor.

Im Onlineglücksspiel erhöhten sich laut den Angaben die Bruttospielerträge seit 2013 um 47 Prozent, alleine im Vorjahr waren es plus 21,5 Prozent. Bereits mehr als ein Viertel aller Spiel- und Wetterträge kommen von Internetplattformen, vorwiegend mit Firmensitz im Ausland.

Laut den Beratern ist der Anstieg im Onlinegaming auch auf die strengere gesetzliche Regelung bei Spielautomaten zurückzuführen. Von dieser hätten auch die Spielbanken profitiert. So wuchsen die Bruttospielerträge in den heimischen Casinos im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf 224 Mio. Euro an.