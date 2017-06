„Cheese, Gromit!“: Wallace-Synchronstimme Peter Sallis tot

Der britische Schauspieler Peter Sallis, die Synchronstimme des Characters Wallace aus den Wallace-und-Gromit-Filmen der Aardman-Studios, ist tot. Wie Sallis’ Agent gestern Abend bekanntgab, starb der Schauspieler am Freitag im Alter von 96 Jahren in einem Altersheim für Schauspielerinnen und Schauspieler in London.

Sallis’ Synchronisierung der Animationsfilme über den schrulligen Erfinder Wallace und seinen schweigenden Hund Gromit zwischen 1989 und 2010 liegt Millionen Fans der Plastillin-Trickfilme im Ohr. In Großbritannien war Sallis davor vor allem als Darsteller in der Rekord-TV-Serie „Last of the Summer Wine“ bekannt: Er spielte in jeder Episode während der 37-jährigen Laufzeit der Serie mit.

APA/AP/Paul Ashby

Wallace-und-Gromit-Erfinder Nick Park würdigte Sallis in einer Reaktion als „erste und einzige Wahl“ für die Stimme seiner Figur: Sallis habe „seine einzigartige Begabung und seinen Humor in alles, was er tat, eingebracht, und hat diese sehr britische Kunst der Versponnenheit und des Understatement verkörpert“.