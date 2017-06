NSA: Große Cyberangriffe Russlands

Veröffentlichung geheimen Materials: So lautet der Vorwurf gegen eine junge Amerikanerin, die als Mitarbeiterin für einen externen Dienstleister der NSA gearbeitet hat. Am Montag bestätigte das US-Justizministerium ihre Festnahme - nur eine Stunde nachdem die Enthüllungsplattform Intercept einen Bericht über Hackingversuche des russischen Militärgeheimdienstes in den USA veröffentlicht hatte. Kernstück des Artikels: ein geheimes NSA-Dokument, laut dem die russischen Manipulationsversuche rund um die US-Wahl noch weitreichender waren als bisher angenommen.

Lesen Sie mehr …