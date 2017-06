Studie: Beamte profitierten am meisten von Steuerreform

Die Steuerreform 2016 hat allen Arbeitnehmern und Pensionisten etwas gebracht, das durchschnittliche Nettoeinkommen ist 2016 um rund 620 Euro pro Jahr gestiegen. Am stärksten profitierten aber die Bestverdienenden, nämlich die Beamten und Beamtenpensionisten, ergab eine Studie des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria.

Laut den heute veröffentlichten Berechnungen profitierte der Mittelstand mit Einkommen von 20.000 bis 40.000 Euro besonders von den Anfang 2016 in Kraft getretenen Steuermaßnahmen. Am stärksten entlastet wurden in absoluten Zahlen die Bestverdienenden: Die aktiven Beamten bekamen 2016 um fast 1.400 Euro mehr, die Beamten in Ruhestand rund 1.200 Euro, Angestellte um rund 830 Euro. Den Arbeitern blieben um 460 Euro mehr, den Pensionisten 420.

Prozentuell - also in Relation zu ihrem Einkommen - waren die Lehrlinge (die freilich am untersten Ende der Einkommenstabelle liegen) die größten Profiteure: Ihre Entlastung betrug mehr als fünf Prozent, bei den Beamten waren es rund vier Prozent. Die - von der Regierung Werner Faymann (SPÖ)/Reinhold Mitterlehner (ÖVP) 2015 ausgehandelte - Steuerreform hatte zum Ziel, Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten.