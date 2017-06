WM-Qualifikation: Burgstaller heiß auf erstes Teamtor

Guido Burgstaller gilt im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am Sonntag in Dublin als eines der Asse im Ärmel von Teamchef Marcel Koller. Der 28-jährige Kärntner war im Frühjahr einer der Lichtblicke im Kader von Schalke 04. Nur ein Treffer im Nationalteam fehlt Burgstaller noch. Gegen die Iren soll es in seinem elften Länderspiel so weit sein. „Es wäre Zeit“, so der Torjäger.

Mehr dazu in sport.ORF.at