Hammerschmid möchte Schulautonomie-Einigung heute

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) möchte die Gespräche zur Schulautonomie zwischen Regierung und Opposition noch heute beenden. „Ich glaube daran, dass wir heute noch zu einem Abschluss kommen“, sagte sie heute vor Journalisten. Da die Materie schon morgen ins Parlament müsse, brauche es nun rasch die finale Einigung. Die Grünen zeigten sich dazu bereit.

Beim Schulautonomiepaket gehe es um die Zukunft der Kinder, so Hammerschmid, die an die „Verantwortung“ aller Verhandlungspartner appellierte. Vergangene Woche habe man „gute Gespräche“ mit der ÖVP und den Grünen geführt. Für die Verabschiedung des Schulautonomiepakets ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und somit neben den Stimmen der Regierungsparteien auch jene der Grünen oder der FPÖ nötig.

Grüne wollen Gesetzestext sehen

Die Grünen verlangten dafür die gesetzliche Ermöglichung einer Modellregion zur gemeinsamen Schule in Vorarlberg, was allerdings von der ÖVP bisher kritisch gesehen wurde. Grünen-Klubchef Albert Steinhauser zeigte sich seinerseits heute in einer Pressekonferenz zu einem Abschluss bereit - vorausgesetzt, der versprochene Gesetzestext werde endlich vorgelegt.

Steinhauser zeigte sich indes „ein bisschen irritiert“, höre er doch von einer für heute geplanten schwarz-blauen Gesprächsrunde. Steinhauser: „Klar ist: Wenn man sich die Hand gegeben hat, sich geeinigt hat, dann kann man nicht mit was anderem kommen.“ NEOS appellierte seinerseits in einer Pressekonferenz an die Grünen, bei einem Mittragen der Beschlüsse politische Einflussnahme in der Besetzung der künftigen Bildungsdirektionen auszuschließen.