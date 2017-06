FPÖ deckt Nationalrat mit 59 Anträgen ein

Die Freiheitlichen wollen SPÖ und ÖVP bei der Nationalratssitzung morgen dazu bringen, in Sachen freies Spiel der Kräfte Farbe zu bekennen. Die FPÖ wird deshalb 59 Fristsetzungsanträge einbringen, von Verschärfungen in der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik über die Abschaffung der Mietvertragsgebühr bis zur Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

„Ganz in der Ankündigung des freien Spiels der Kräfte werden wir Initiativen ins Parlament einbringen, um zu sehen, wie es mit der Zusammenarbeit wirklich bestellt ist“, sagte der stellvertretende FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz heute bei einer Pressekonferenz. „Wenn es ÖVP oder SPÖ ernst meinen, dann haben sie die Möglichkeit, dass diese Fristsetzungsanträge in den letzten Plenartagen im Juni beschlossen werden können.“

Für jeden etwas dabei?

Als Signal an die ÖVP schlagen die Freiheitlichen etwa Verschärfungen für kriminelle Asylwerber bzw. eine stärkere Bekämpfung des politischen Islam vor. Die Freiheitlichen wollen nationale Terrorbeobachtungs- und -verbotslisten sowie strengere Bestimmungen bei der Finanzierung von islamischen Einrichtungen aus dem Ausland. „Hier darf die ÖVP zeigen, wie sie es in Wirklichkeit hält“, so Rosenkranz.

Aber auch für die SPÖ und ihren Bundeskanzler Christian Kern gibt es laut Rosenkranz die Möglichkeit, sich zu bewegen - etwa bei der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Man könne nicht immer nur medial ankündigen, „man muss auch einmal bei Abstimmungen im Parlament Farbe bekennen“, so Rosenkranz. Selbst wollen die Freiheitlichen bei der derzeit verhandelten Bildungsreform und Schulautonomie aber nicht zustimmen.