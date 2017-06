Nach Gabalier-Kritik: Morddrohung gegen Konzerthaus-Chef

Der Wiener Konzerthaus-Chef Matthias Naske hat in einem Interview gesagt, er würde Sänger Andreas Gabalier nicht in seinem Haus auftreten lassen. Gabalier reichte daraufhin Klage wegen Rufschädigung und Verdienstentgangs ein. Nun erhielt Naske eine anonyme Morddrohung per E-Mail.

