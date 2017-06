Kern will Unibudgets vor Wahl fixieren

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) möchte die Zukunft der Finanzierung der Universitäten noch vor dem Wahltermin im Herbst zumindest in Grundzügen klären. „Mein Ziel ist es, das jetzt noch in der verbleibenden Zeit sicherzustellen“ und damit einen „Notstand“ an den Unis zu verhindern, sagte Kern nach einer Gesprächsrunde mit der Universitätenkonferenz (uniko) heute vor Journalisten.

Ziel der Universitätsreform müsse sein, „dass unsere Jugendlichen an den besten Universitäten Europas - und zwar in Österreich - studieren können“, sagte Kern: „Wir wissen, dass unsere Universitäten in hohem Maße unterdotiert sind.“ Die Rektoren würden zu Recht Zweifel daran hegen, dass sich eine Lösung in ihrem Sinne noch vor der vorgezogenen Neuwahl ausgeht.

Diese würde eine Steigerung des gesamten Budgets der Unis für die Leistungsvereinbarungsperiode 2019-2021 um 1,35 Milliarden Euro auf elf Mrd. Euro vorsehen. In dem vom ehemaligen Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) im April vorgestellten Modell sind anstelle eines weitgehenden Globalbudgets die Budgetierung von Studienplätzen in den einzelnen Studienrichtungen sowie Zugangsbeschränkungen vorgesehen.