Moskau verweigert Zahlungen an Europarat

Russland hat im Nachklang des Entzugs seines Stimmrechts im Europarat wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim aus Protest seine Beitragszahlungen für den Europarat vorübergehend gestoppt. Moskau werde weitere elf Millionen Euro nicht nach Straßburg überweisen, wurde der russische Parlamentsvorsitzende Wjatscheslaw Wolodin heute von der Agentur Interfax zitiert.

„Wir haben die Überweisungen eingefroren“, sagte Wolodin in Moskau. Der Kreml hatte die Pläne bereits angekündigt. Russland war nach der Annexion der Krim im April 2014 das Stimmrecht in der Versammlung entzogen worden. Die russische Delegation nimmt seitdem nicht mehr an den Sitzungen teil. Russland ist seit 1996 Mitglied im Europarat.

Der Europarat habe vor Längerem die Pläne zu der Kürzung in russischen Medien zur Kenntnis genommen, sagte der Sprecher des Europarates, Daniel Höltgen, der dpa. „Wir können allerdings nicht bestätigen, dass die russischen Behörden den Europarat informiert haben“. Ende Juni läuft die Zahlungsfrist für die Mitgliedsstaaten ab.